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Погода в Абхазии: 14 октября возможны дождь и гроза

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (618)
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По данным метеорологов Абхазии, в среду 14 октября в Сухуме облачная погода, временами дождь, возможна гроза.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. По сообщению синоптиков, в среду 14 октября Черноморское побережье Абхазии окажется во фронтальной зоне.

В столице республики облачная погода, временами дождь, возможна гроза.

Температура воздуха ночью +13˚С днем +20˚С.

Температура воздуха ночью +14˚С, днем столбик термометра поднимется до отметки +21˚С.

Атмосферное давление пониженное  760  миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-8  метров в секунду.

Температура морской воды +24˚С, волнение моря незначительное  — 3 балла.

Влажность воздуха составит 70-90%.

В Гудауте и Гагре ночью +13˚С днем +20˚С, в Псху ночью +7˚С,  днем +13˚С

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Прогноз погоды с 20:00 13.10.2015 по 20:00 14.10.2015
© Sputnik Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 13.10.2015 по 20:00 14.10.2015

Темы:
Погода в Абхазии (618)
Теги:
дожди, отдых в Абхазии, погода в Абхазии, Абхазия



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