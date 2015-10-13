Погода в Абхазии: 14 октября возможны дождь и гроза

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. По сообщению синоптиков, в среду 14 октября Черноморское побережье Абхазии окажется во фронтальной зоне.
В столице республики облачная погода, временами дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +13˚С днем +20˚С.
Температура воздуха ночью +14˚С, днем столбик термометра поднимется до отметки +21˚С.
Атмосферное давление пониженное 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура морской воды +24˚С, волнение моря незначительное — 3 балла.
Влажность воздуха составит 70-90%.
В Гудауте и Гагре ночью +13˚С днем +20˚С, в Псху ночью +7˚С, днем +13˚С
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