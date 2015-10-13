Погода в Абхазии: 14 октября возможны дождь и гроза

Главные темы

Российские разведчики в Абхазии отработали тактические навыки в горах Учебно-боевые задачи в составе подразделений в горах Абхазии российские разведчики ЮВО на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности отработали нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовке. 30

"Своя" гонка: российские и украинская лыжницы в тройке призеров на Паралимпиаде Золотую медаль завоевала россиянка Екатерина Румянцева в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок. Для российской сборной это золото стало третьим на Паралимпиаде в Пхенчхане. 6