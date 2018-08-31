23:47 31 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.04
  • EUR79.50
Поиск
Пляж.

Абхазия предложила туристам самый дешевый заграничный тур 2018 года

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
8911

Самая дешевая путевка в этом году за рубеж обошлась в четыре тысячи рублей с человека, она включала четырехдневный отдых в отеле Абхазии, без перелета и питания.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Абхазия предложила самый дешевый тур за границу в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

Отдых в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия обошла Финляндию по популярности поездок среди россиян

Самая дешевая путевка в этом году за рубеж обошлась в четыре тысячи рублей с человека, она включала четырехдневный отдых в отеле Абхазии, без перелета и питания.

Некоторым туристам также посчастливилось найти недорогие туры в Чехию за 7 302 рубля с человека, Болгарию – за 9 204 рубля с человека и на греческий курорт Малия – 9 213 рублей с человека. По количеству недорогих туров лидирует Греция и Кипр и Италия.

В рейтинг попали и курорты Турции. Возглавил его Стамбул. Турист заплатил за путевку пять с половиной тысяч рублей. Это единственный тур, в стоимость которого не входил авиаперелет.

Бархатный сезон: какие курорты Абхазии предпочитают туристы в сентябре>>

На российском внутреннем туристическом рынке самый дешевый тур нашли в Сочи – 750 рублей с человека. В стоимость путевки вошло проживание в трехзвездочном отеле на три дня с завтраками с 15 по 18 января.

Теги:
отдых в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Народная воля

    Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.

  • Желтые автобусы IVECO для школьных учреждений
    Снова в школу

    Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Денежный поток

    Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).

  • Празднование Курбан-Байрама в Душанбе
    Экономика религии

    Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?

  • Сотрудники МВД Узбекистана
    На связи

    МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией в сфере борьбы с преступностью.

  • Семафор
    В ожидании поезда

    Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.

  • Ангар с военной техникой на территории российской военной базы в городе Цхинвал
    На новом месте

    Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.

  • Большегрузные автомобили, фото из архива
    Не поделили дорогу

    В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.

  • Орошение
    Дайте воды!

    В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня ВДВ в Абхазии
Юбилей признания, спортивные победы, неожиданные гости: чем запомнился август в Абхазии
О футболе и искусстве: подопечные Ашана рассказали о своей мечте
О футболе и искусстве: подопечные "Ашана" рассказали о своей мечте
Процент женщин в населении различных стран
Кого больше: сколько женщин в населении разных стран

Соцсети

Sputnikabkhazia