Абхазия предложила туристам самый дешевый заграничный тур 2018 года

Самая дешевая путевка в этом году за рубеж обошлась в четыре тысячи рублей с человека, она включала четырехдневный отдых в отеле Абхазии, без перелета и питания.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Абхазия предложила самый дешевый тур за границу в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия обошла Финляндию по популярности поездок среди россиян

Самая дешевая путевка в этом году за рубеж обошлась в четыре тысячи рублей с человека, она включала четырехдневный отдых в отеле Абхазии, без перелета и питания.

Некоторым туристам также посчастливилось найти недорогие туры в Чехию за 7 302 рубля с человека, Болгарию – за 9 204 рубля с человека и на греческий курорт Малия – 9 213 рублей с человека. По количеству недорогих туров лидирует Греция и Кипр и Италия.

В рейтинг попали и курорты Турции. Возглавил его Стамбул. Турист заплатил за путевку пять с половиной тысяч рублей. Это единственный тур, в стоимость которого не входил авиаперелет.

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На российском внутреннем туристическом рынке самый дешевый тур нашли в Сочи – 750 рублей с человека. В стоимость путевки вошло проживание в трехзвездочном отеле на три дня с завтраками с 15 по 18 января.