Круизный маршрут "Князя Владимира" могут продлить до Абхазии

Встреча делегации из Республики Абхазия с представителями администрации города Сочи, АО "Морпорт Сочи" и компании "Черноморские круизы" состоялась на борту круизного лайнера "Князь Владимир" в Сочи.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Ведутся переговоры по включению Сухумского морпорта в маршрут круизного лайнера "Князь Владимир", сообщила пресс-служба Минэкономики Абхазии в понедельник 8 октября.

"С точки зрения проработки вопроса, есть определенные организационные, технические и правовые условия, которые абхазская сторона для этого должна выполнить. В настоящее время Абхазское морское пароходство уже провело большую работу, и ряд вопросов снят. Одним из самых сложных оставшихся вопросов является проведение дноуглубительных работ в акватории Сухумской бухты", — отметил замминистра экономики Абхазии Батал Тарба.

Следующая встреча пройдет в Абхазии. На ней стороны подведут промежуточные итоги по выполненным задачам. В случае успешного исхода переговоров "Князь Владимир" сможет причалить к берегам Абхазии уже в 2019 году.

Тарба добавил, что российские коллеги сообщили о повышенном интересе к экскурсионным маршрутам в Абхазии, которые будут доступны пассажирам лайнера.

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"Морское сообщение гораздо привлекательнее для туристов, нежели пересекать границу на автобусах. Если корабль будет прибывать непосредственно в порт Сухум, то экскурсии на озеро Рица, в новоафонскую пещеру будут доступны туристам более удобным способом, — считает он.

Девятипалубный лайнер "Князь Владимир" в настоящее время ходит по маршруту Сочи — Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Судно длиной 141,8 метров и шириной в 21,9 метров было построено в 1977 году. В 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах.

C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки — Сочи. За это время оно совершило 18 рейсов, его пассажирами стали около пяти тысяч человек.