Ансамбль на колесах: как Анри Аджба почти ушел из музыки

Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля. О том, как профессиональный певец поменял профессию, какие экскурсии он предлагает, и как он организовал ансамбль на колесах, читайте в репортаже Sputnik Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Зимний вечер в Гагре

Анрик Аджба с детства пел, играл на гитаре, пианино и ачамгуре (абхазский национальный инструмент – прим.). Любимое занятие переросло в профессию. Он получил музыкальное образование в Петербурге, вернулся в Абхазию, но найти работу было сложно. Сначала согласился на подработку в одном из гагрских кафе. Но вскоре его ждал новый вираж судьбы.

Откровения абхазского экскурсовода>>

"Это было шесть лет назад. В один из вечеров в кафе в Гагре меня попросили отвезти группу людей на Рицу, – начал свой рассказ Анри Аджба. – Согласился. Повез группу. Они были общительные, сразу нашли общий язык. Маршрут был классический: Мужские и Женские слезы (водопады – ред.), Голубое озеро, Рица, сталинская дача. Люди были впечатлены и это мне понравилось".

Сначала экскурсия показалась Анри веселым дополнительным заработком. Днем он ездил по "визиткам" Абхазии, а вечером пел в кафе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экскурсии по Абхазии (@anrik_gid_abhazia) 10 Фев 2019 в 7:02 PST

В Абхазии часто берутся за индивидуальные туры. Кто-то "пасет" туристов на дороге, кто-то получает заказы от турфирм. Анри Аджба, как и многие, хотел работать на себя, но слабо представлял как – не знал с чего начать. Ответ пришел к нему в лице предприимчивой туристки Ксения.

"После тура она подошла ко мне и предложила поехать к ней в Крым, оказалось у нее много знакомых крымских гидов и у них там целая тусовка. Я согласился. Приехал в Крым. Что я там увидел? – вспоминает экскурсовод. – Формат путешествий, которых в Абхазии точно нет. Ребята поделились со мной своим опытом. Вот с этого все и началось".

Так Анри понял, что нужно предлагать клиентам что-то эдакое. Экскурсовод сверстал целый пакет: джипинг, однодневное путешествие, авторские маршруты, фото-туры, индивидуальные и групповые экскурсии.

Но ставку он сделал на фото-туры, привлек трех профессиональных фотографов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экскурсии по Абхазии (@anrik_gid_abhazia) 31 Янв 2019 в 10:07 PST

"Это идея была основной с самого начала. Ведь последние пару лет, люди стали зависимы от фотографий. Индивидуальные туры подразумевают дополнительные услуги, – объясняет он. – А что может быть лучше, чем привезти из отпуска крутые фотки. Заказывают часто. Иногда у нас эта услуга оплачивается дополнительно, а иногда в подарок, иногда люди даже не знают, что едут в фото-тур. Сейчас в моей команде три фотографа, у каждого есть маршрут, за который он отвечает. Они их сами себе выбрали".

Другой взгляд на Рицу

Со временем Анри разработал свои уникальные маршруты. На привычных местах не зацикливается. Свободное время тратит на поиск новых красивых мест.

"Летом на смотровой на Рице останавливаюсь, например, исключительно, что бы перекусить. На Рицу считаю нужно смотреть в другом месте. Вот, к примеру, дорога до Рицы. Что там нового можно найти, казалось бы. Но нет, все-таки можно", – восклицает экскурсовод.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экскурсии по Абхазии (@anrik_gid_abhazia) 27 Дек 2018 в 2:23 PST

Большим преимуществом он считает то, что группы его небольшие. Это создает особую доверительную атмосферу. Экскурсовод успевает уделить внимание каждому. Туры он проводит не один, а вместе с помощницей Ксенией. Недавно в команду приняли еще одного гида – Руслана Айба.

"С самого начала я возил туры с Ксенией. Мы разделили обязанности. Например, именно она сопровождала ребят на пеших маршрутах в горах. Руслан Айба отвечает за маршруты, где важна история Абхазии, он любит рассказывать, это прям его. Мы все влюблены в то, что мы делаем, туристы это чувствуют. Чувствуют, как мы ответственно подходим к делу и поэтому нам доверяют", – признается Анри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экскурсии по Абхазии (@anrik_gid_abhazia) 19 Апр 2018 в 9:31 PDT

Необычными и колоритными экскурсии Анри Аджба делают не столько разнообразие, сколько музыкальное сопровождение. Музыка льется не из магнитолы, а из уст Анри. Неизменным спутником стала гитара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экскурсии по Абхазии (@anrik_gid_abhazia) 17 Ноя 2018 в 10:23 PST

"Без музыки не проходит ни один наш тур. Музыка вообще очень важна. Если в одну сторону тура люди хотят веселья, то в обратную уже все уставшие, они уже хотят релакса. Поэтому музыка должна быть соответствующей. Даже подъем в горы должен сопровождаться чем-то подходящим. Бывает, попадаются поющие люди, тогда у нас целый ансамбль на колесах", – рассказал Анри.

Инстаграмная война

Пару лет назад Анри обзавелся страничкой в Instagram. Выкладывает фото, рассказывает об Абхазии и своих уникальных маршрутах. Там находит новых клиентов, поддерживает связь со старыми.

"Instagram это сейчас для меня все. Это моя работа. Именно оттуда берутся все клиенты, – признается он. – Сначала мы сделали сайт, но он оказался для нас неэффективным. Я стараюсь писать вкусно, не как все. Именно это было основной задачей с самого начала".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экскурсии по Абхазии (@anrik_gid_abhazia) 13 Сен 2018 в 1:31 PDT

Анри порой приходится бороться за свои авторские права – есть желающие утянуть удачный кадр для своих целей. Еще чаще ему приходится защищать честь Абхазии от нападок пользователей.

"Есть еще и много вранья. Например, часто пишут: "Не ездите в Абхазию самостоятельно, это небезопасно! Останавливайтесь в Сочи и покупайте туры с сопровождением из Сочи". Такие высказывания зачастую подпитаны текстами-страшилками об ужасах, творящихся в Абхазии. Мне очень часто приходит один и тот же вопрос:

"Мы хотим поехать в Абхазию на машине с семьей, везде пишут, что это небезопасно!" Я пытаюсь бороться с этим, приводя конкретные примеры. Я и моя команда делаем все возможное, что бы турист уехал довольный и рассказывал всем, что в Абхазии круто", – сказал Анри Аджба.