Абхазские каникулы: как туристы проводят новогодние дни в республике

Зимняя Абхазия – рай для тех, кто хочет совместить отдых у моря и в горах. Туристов привлекает мягкий климат, возможность подняться в горы, прогуляться по историческим местам, послушать шум прибоя и отведать свежих мандаринов.

Sputnik собрал подборку из соцсетей гостей республики, как они проводят новогодние каникулы в Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пиком зимнего туристического сезона традиционно считается начало января. Многие предпочитают проводить новогодние каникулы не дома, а в путешествиях.

Вот и семья Абрашкиных свой выбор сделала в пользу Абхазии. Они отправились в республику на новогодние праздники и уже успели посетить главные "визитки" страны – Новый Афон и Рицинский национальный реликтовый парк – погреться на солнце на набережной и поиграть в снежки в горах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана (@diana_abrashkina) 2 Янв 2020 в 2:57 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана (@diana_abrashkina) 1 Янв 2020 в 8:06 PST

"Сказочное место", – так лаконично описала одну из публикаций Диана Абрашкина.

Зимнюю Абхазию выбирают ценители уединенного отдыха. Ведь в это время на пляжах республики не так много туристов. Мария Стопановская море в это время года находит особенным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маришка (@stopanovskaia) 2 Янв 2020 в 3:45 PST

Пользователь Instagram под ником Ryzhayalisa – еще один любитель зимнего моря.

"Зимнее море не менее прекрасно. Сегодняшний день мы решили провести в Абхазии. Лучше гор могут быть только горы", – считает она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦊ДɑᎮùнɑ ϬúтѩкӪɮɑ 🦊 (@ryzhayalisa_) 2 Янв 2020 в 4:24 PST

У Натальи Чекрыгиной уже сложилась семейная традиция отмечать Новый год в Абхазии. Как показывает ее Instagram, 2020-й не стал исключением. Праздник она встретила у главной елки в Сухуме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Чекрыгина (@chekrygina2985) 31 Дек 2019 в 12:11 PST

А утро после Нового года Наталья проводила не дома с оливье, а на море с бокалом шампанского и мандаринами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Чекрыгина (@chekrygina2985) 1 Янв 2020 в 8:22 PST

"Зимнее море в Абхазии...соленый воздух, тишина, безмятежность и умиротворение...Идеальное место и время обдумать планы на Новый год...привести в порядок голову и мысли...и просто отдохнуть", – написала она под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Чекрыгина (@chekrygina2985) 2 Янв 2020 в 1:56 PST

А для Ирины Грошевой "запах гор, горной речки, смешанный с дождем, красоты черниговского ущелья – самое действенное средство, чтобы ушла вся усталость от новогоднего застолья и танцев до четырех утра". Именно поэтому она решила провести новогодние каникулы в Абхазии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Грошева (@grosheva.irin) 1 Янв 2020 в 5:27 PST

"Прощальный взгляд в 2019 год, все лучшее забираю с собой в новый 2020 год. Впереди новые счастливые мгновения, новые путешествия, к которым ведет меня лестница с новогодними пальмами. Пусть у всех путешествия сбудутся!" – написала она под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Грошева (@grosheva.irin) 31 Дек 2019 в 4:01 PST

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