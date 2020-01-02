Абхазские каникулы: как туристы проводят новогодние дни в республике

Sputnik собрал подборку из соцсетей гостей республики, как они проводят новогодние каникулы в Абхазии.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Пиком зимнего туристического сезона традиционно считается начало января. Многие предпочитают проводить новогодние каникулы не дома, а в путешествиях.
Вот и семья Абрашкиных свой выбор сделала в пользу Абхазии. Они отправились в республику на новогодние праздники и уже успели посетить главные "визитки" страны – Новый Афон и Рицинский национальный реликтовый парк – погреться на солнце на набережной и поиграть в снежки в горах.
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"Сказочное место", – так лаконично описала одну из публикаций Диана Абрашкина.
Зимнюю Абхазию выбирают ценители уединенного отдыха. Ведь в это время на пляжах республики не так много туристов. Мария Стопановская море в это время года находит особенным.
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Пользователь Instagram под ником Ryzhayalisa – еще один любитель зимнего моря.
"Зимнее море не менее прекрасно. Сегодняшний день мы решили провести в Абхазии. Лучше гор могут быть только горы", – считает она.
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У Натальи Чекрыгиной уже сложилась семейная традиция отмечать Новый год в Абхазии. Как показывает ее Instagram, 2020-й не стал исключением. Праздник она встретила у главной елки в Сухуме.
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А утро после Нового года Наталья проводила не дома с оливье, а на море с бокалом шампанского и мандаринами.
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"Зимнее море в Абхазии...соленый воздух, тишина, безмятежность и умиротворение...Идеальное место и время обдумать планы на Новый год...привести в порядок голову и мысли...и просто отдохнуть", – написала она под постом.
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А для Ирины Грошевой "запах гор, горной речки, смешанный с дождем, красоты черниговского ущелья – самое действенное средство, чтобы ушла вся усталость от новогоднего застолья и танцев до четырех утра". Именно поэтому она решила провести новогодние каникулы в Абхазии.
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"Прощальный взгляд в 2019 год, все лучшее забираю с собой в новый 2020 год. Впереди новые счастливые мгновения, новые путешествия, к которым ведет меня лестница с новогодними пальмами. Пусть у всех путешествия сбудутся!" – написала она под постом.
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