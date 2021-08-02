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Цандрыпш вошел в тройку популярных малолюдных курортов для отдыха в августе

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210802/1032956949/Tsandrypsh-voshel-v-troyku-malolyudnykh-napravleniy-otdykha-avguste.html

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно провести отпуск в августе без толпы народа и давки на пляжах.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Абхазский курортный поселок Цандрыпш вошел в тройку популярных малолюдных курортов на черноморском побережье, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Сервис отмечает, что небольшие курортные поселки, расположенные недалеко от крупных городов, выбирают для отдыха более половины россиян. В таких местах нет много развлечений, зато море чище, пляжи почти пустынные.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в августе от 2 до 9.5 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 6,5 тысяч рублей в сутки. При этом дешевле всего отдохнуть в Саратове, дороже – в Кондопоге.

Список десяти малолюдных направлений отдыха в августе выглядит таким образом:

  • Щелкино – 3042 ₽ / 9,5 ночи *
  • Агой – 2236 ₽ / 8 ночей
  • Цандрыпш – 2443 ₽ / 8 ночей
  • Кондопога – 451 ₽ / 6 ночей
  • Нижний Новгород – 2381 ₽ / 2 ночи
  • Екатеринбург – 2198 ₽ / 4 ночи
  • Саратов - 1782 ₽ / 7 ночей
  • Новосибирск – 2463 ₽ / 5 ночей
  • Таганрог – 1882 ₽ / 9 ночей
  • Ярославль – 2614 ₽ / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

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