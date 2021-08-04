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Гагра попала в рейтинг городов для отдыха с детьми в сентябре и октябре

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать с детьми отдохнуть в сентябре и октябре.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Гагра попала в рейтинг самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени, пишет TVIL.RU.

В абхазском городе можно отдохнуть за 2459 за ночь при средней продолжительности отдыха в десять дней.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых с детьми в "бархатный сезон" от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 3,9 тысячи рублей в сутки. При этом дешевле всего отдохнуть в Воронеже, а дороже - в Санкт-Петербурге. 

Десять направлений отдыха с детьми в "бархатный сезон":

Евпатория 2987 рублей 12 ночей
Сочи 2563 рубля 10 ночей
Гагра 2459 рублей 10 ночей
Санкт-Петербург 3883 рубля 8,5 ночи
Ростов-на-Дону 2152 рубля 1 ночь
Кисловодск 2233 рубля 6 ночей
Воронеж 1600 рублей 1 ночь
Нижний Новгород 1767 рублей 6 ночей
Москва 3304 рублей 2 ночи
Саратов 1900 рублей 7 ночей
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с детьми на сентябрь и октябрь 2021 года.
Туроператоры отмечают, что в августе-сентябре турпоток из Краснодарского края будет перераспределяться в Абхазию, Крым и частично в Турцию из-за новых правил заселения в отели региона, которые начали действовать с 1 августа.
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