Гагра попала в рейтинг городов для отдыха с детьми в сентябре и октябре

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Гагра попала в рейтинг самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени, пишет TVIL.RU.
В абхазском городе можно отдохнуть за 2459 за ночь при средней продолжительности отдыха в десять дней.
По данным сервиса, туристы бронируют отдых с детьми в "бархатный сезон" от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 3,9 тысячи рублей в сутки. При этом дешевле всего отдохнуть в Воронеже, а дороже - в Санкт-Петербурге.
Десять направлений отдыха с детьми в "бархатный сезон":
|Евпатория
|2987 рублей
|12 ночей
|Сочи
|2563 рубля
|10 ночей
|Гагра
|2459 рублей
|10 ночей
|Санкт-Петербург
|3883 рубля
|8,5 ночи
|Ростов-на-Дону
|2152 рубля
|1 ночь
|Кисловодск
|2233 рубля
|6 ночей
|Воронеж
|1600 рублей
|1 ночь
|Нижний Новгород
|1767 рублей
|6 ночей
|Москва
|3304 рублей
|2 ночи
|Саратов
|1900 рублей
|7 ночей
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