Гагрский район вошел в десятку популярных направлений отдыха в сентябре

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Крым, Краснодарский край в России и Гагрский район в Абхазии – самые популярные направления, где можно недорого отдохнуть у моря в сентябре, сообщает TVIL.RU.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Ставрополье, дороже – в Тверской области
Список десяти направлений отдыха в сентябре составлен на основе данных бронирований жилья:
- Крым – 3546 ₽ / 9 ночей *
- Краснодарский край – 2256 ₽ / 10 ночей
- Гагрский район - 1969,5 ₽ / 10 ночей
- Ленинградская область – 2675 ₽ / 7 ночей
- Ставропольский край – 1666 ₽ / 10 ночей
- Ростовская область – 2249 ₽ / 1 ночь
- Карелия – 5897 ₽ / 7 ночей
- Калининградская область – 1739 ₽ / 7 ночей
- Тверская область – 5515 ₽ / 6,5 ночи
- Татарстан – 1743 ₽ / 5 ночей
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха
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