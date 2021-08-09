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Гагрский район вошел в десятку популярных направлений отдыха в сентябре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210809/1033002015/Gagrskiy-rayon-voshel-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-otdykha-v-sentyabre.html

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснил, какие направления выбирают туристы для отдыха в начале осени.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Крым, Краснодарский край в России и Гагрский район в Абхазии – самые популярные направления, где можно недорого отдохнуть у моря в сентябре, сообщает TVIL.RU

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Ставрополье, дороже – в Тверской области

Список десяти направлений отдыха в сентябре составлен на основе данных бронирований жилья:

  • Крым – 3546 ₽ / 9 ночей *
  • Краснодарский край – 2256 ₽ / 10 ночей
  • Гагрский район - 1969,5 ₽ / 10 ночей
  • Ленинградская область – 2675 ₽ / 7 ночей
  • Ставропольский край – 1666 ₽ / 10 ночей
  • Ростовская область – 2249 ₽ / 1 ночь
  • Карелия – 5897 ₽ / 7 ночей
  • Калининградская область – 1739 ₽ / 7 ночей
  • Тверская область – 5515 ₽ / 6,5 ночи
  • Татарстан – 1743 ₽ / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

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