Гагрский район вошел в десятку популярных направлений отдыха в сентябре

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснил, какие направления выбирают туристы для отдыха в начале осени.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Крым, Краснодарский край в России и Гагрский район в Абхазии – самые популярные направления, где можно недорого отдохнуть у моря в сентябре, сообщает TVIL.RU.

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Ставрополье, дороже – в Тверской области

Список десяти направлений отдыха в сентябре составлен на основе данных бронирований жилья:

Крым – 3546 ₽ / 9 ночей *

Краснодарский край – 2256 ₽ / 10 ночей

Гагрский район - 1969,5 ₽ / 10 ночей

Ленинградская область – 2675 ₽ / 7 ночей

Ставропольский край – 1666 ₽ / 10 ночей

Ростовская область – 2249 ₽ / 1 ночь

Карелия – 5897 ₽ / 7 ночей

Калининградская область – 1739 ₽ / 7 ночей

Тверская область – 5515 ₽ / 6,5 ночи

Татарстан – 1743 ₽ / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

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