Гагра попала в пятерку самых популярных направлений у туристов летом 2021 года

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда россияне чаще всего ездили отдыхать этим летом.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Гагра попала в пятерку лидеров по популярности среди туристов летом 2021 года, пишет Tvil.ru.

Этим летом для пляжного отдыха туристы выбирали Феодосию, Сочи и Гагру.

Самые популярные города, куда россияне чаще всего приезжали летом 2021 ― Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Кисловодск, Банное, Соль-Илецк.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых летом 2021-го на период от 1 до 9 ночей и тратили на проживание от 1,8 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Кисловодске, дороже — в Банном.

Десятка популярных направлений отдыха по итогам летнего сезона 2021: