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Гагра попала в пятерку самых популярных направлений у туристов летом 2021 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда россияне чаще всего ездили отдыхать этим летом.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Гагра попала в пятерку лидеров по популярности среди туристов летом 2021 года, пишет Tvil.ru.

Этим летом для пляжного отдыха туристы выбирали Феодосию, Сочи и Гагру.

Самые популярные города, куда россияне чаще всего приезжали летом 2021 ― Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Кисловодск, Банное, Соль-Илецк.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых летом 2021-го на период от 1 до 9 ночей и тратили на проживание от 1,8 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Кисловодске, дороже — в Банном.

Десятка популярных направлений отдыха по итогам летнего сезона 2021:

Феодосия  2 867 рублей 7 ночей
Сочи  2 619 рублей 9 ночей
Санкт-Петербург  3 333 рубля 4 ночи
Гагра  2 445 рублей 9 ночей
Ростов-на-Дону  2 548 рублей 1 ночь
Москва  3 291 рубль 2,5 ночи
Казань  2 994 рубля 3 ночи
Кисловодск  1 844 рубля 7 ночей
Банное  3 824 рубля 3 ночи
Соль-Илецк  2 120 рублей 6 ночей
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.

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