Гагра попала в пятерку самых популярных направлений у туристов летом 2021 года

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Гагра попала в пятерку лидеров по популярности среди туристов летом 2021 года, пишет Tvil.ru.
Этим летом для пляжного отдыха туристы выбирали Феодосию, Сочи и Гагру.
Самые популярные города, куда россияне чаще всего приезжали летом 2021 ― Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Кисловодск, Банное, Соль-Илецк.
По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых летом 2021-го на период от 1 до 9 ночей и тратили на проживание от 1,8 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Кисловодске, дороже — в Банном.
Десятка популярных направлений отдыха по итогам летнего сезона 2021:
|Феодосия
|2 867 рублей
|7 ночей
|Сочи
|2 619 рублей
|9 ночей
|Санкт-Петербург
|3 333 рубля
|4 ночи
|Гагра
|2 445 рублей
|9 ночей
|Ростов-на-Дону
|2 548 рублей
|1 ночь
|Москва
|3 291 рубль
|2,5 ночи
|Казань
|2 994 рубля
|3 ночи
|Кисловодск
|1 844 рубля
|7 ночей
|Банное
|3 824 рубля
|3 ночи
|Соль-Илецк
|2 120 рублей
|6 ночей