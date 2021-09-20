14:53 20 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.33
  • EUR85.88
Поиск

Пицунда возглавила топ-10 самых дешевых направлений отдыха на Новый год

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/14/1033244141.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210920/1033244081/Pitsunda-vozglavila-top-10-samykh-deshevykh-napravleniy-otdykha-na-Novyy-god.html

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поехать на новогодние праздники и где можно недорого отдохнуть на зимних каникулах.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Курортный город Пицунда в Абхазии возглавил рейтинг самых дешевых направлений отдыха на Новый год 2022, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В список также вошли российские города Златоуст, Геленджик, Симферополь, Тверь, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Пермь, Казань.

По статистике Tvil.ru, россияне бронируют отдых на новогодние каникулы от трех до восьми ночей и тратят на проживание от 1 до 2,9 тысячи рублей в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года и выглядит таким образом:

  • Пицунда 1 000 рублей / 4 ночи *
  • Златоуст - 1 200 рублей / 5 ночей
  • Геленджик - 1 500 рублей / 6 ночей
  • Симферополь - 1 080 рублей / 3 ночи
  • Тверь - 1 450 рублей / 4 ночи
  • Санкт-Петербург - 2 069 рублей / 4 ночи
  • Пятигорск - 2 406 рублей / 8 ночей
  • Калининград - 2 745 рублей / 5 ночей
  • Пермь - 2 900 рублей / 4 ночи
  • Казань - 2 940 рублей / 4 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выборы в Госдуму: голосование в Абхазии
"Снесет все на своем пути": извержение вулкана на испанском острове Пальма
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться