Пицунда возглавила топ-10 самых дешевых направлений отдыха на Новый год

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поехать на новогодние праздники и где можно недорого отдохнуть на зимних каникулах.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Курортный город Пицунда в Абхазии возглавил рейтинг самых дешевых направлений отдыха на Новый год 2022, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В список также вошли российские города Златоуст, Геленджик, Симферополь, Тверь, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Пермь, Казань.

По статистике Tvil.ru, россияне бронируют отдых на новогодние каникулы от трех до восьми ночей и тратят на проживание от 1 до 2,9 тысячи рублей в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года и выглядит таким образом:

Пицунда 1 000 рублей / 4 ночи *

Златоуст - 1 200 рублей / 5 ночей

Геленджик - 1 500 рублей / 6 ночей

Симферополь - 1 080 рублей / 3 ночи

Тверь - 1 450 рублей / 4 ночи

Санкт-Петербург - 2 069 рублей / 4 ночи

Пятигорск - 2 406 рублей / 8 ночей

Калининград - 2 745 рублей / 5 ночей

Пермь - 2 900 рублей / 4 ночи

Казань - 2 940 рублей / 4 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

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