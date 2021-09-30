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Назван абхазский город, куда туристы чаще всего ездили на машине этим летом

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210930/1033311926/Nazvan-abkhazskiy-gorod-kuda-turisty-chasche-vsego-ezdili-na-mashine-etim-letom.html

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, какие направления были самыми популярными для путешествий на машине этим летом. 

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха этим летом среди туристов на машине, пишет Tvil.ru.

Другие наиболее популярные города, где туристы чаще всего останавливались летом в поездке на машине, ― Феодосия, Тольятти, Воронеж, Банное, Ростов-на-Дону, Москва, Геленджик, Керчь и Санкт-Петербург.

По статистике Tvil.ru, туристы бронировали летом 2021 года жилье с парковкой для машины от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,3 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего было остановиться в Тольятти, дороже – в Санкт-Петербурге.

Десять популярных направлений для путешествий летом 2021:

Феодосия  3378 рублей 6 ночей
Ростов-на-Дону  2572 рубля 1 ночь
Геленджик  3108 рублей 6,5 ночи
Санкт-Петербург  3849 рублей 4 ночи
Банное  2000 рублей 1 ночь
Воронеж  1982,5 рубля 14 ночей
Гагра  1929 рублей 6 ночей
Тольятти  1300 рублей 1 ночь
Москва  2631 рубль  3 ночи
Керчь  3152 рубля  1 ночь
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.

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