Назван абхазский город, куда туристы чаще всего ездили на машине этим летом

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха этим летом среди туристов на машине, пишет Tvil.ru.
Другие наиболее популярные города, где туристы чаще всего останавливались летом в поездке на машине, ― Феодосия, Тольятти, Воронеж, Банное, Ростов-на-Дону, Москва, Геленджик, Керчь и Санкт-Петербург.
По статистике Tvil.ru, туристы бронировали летом 2021 года жилье с парковкой для машины от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,3 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего было остановиться в Тольятти, дороже – в Санкт-Петербурге.
Десять популярных направлений для путешествий летом 2021:
|Феодосия
|3378 рублей
|6 ночей
|Ростов-на-Дону
|2572 рубля
|1 ночь
|Геленджик
|3108 рублей
|6,5 ночи
|Санкт-Петербург
|3849 рублей
|4 ночи
|Банное
|2000 рублей
|1 ночь
|Воронеж
|1982,5 рубля
|14 ночей
|Гагра
|1929 рублей
|6 ночей
|Тольятти
|1300 рублей
|1 ночь
|Москва
|2631 рубль
|3 ночи
|Керчь
|3152 рубля
|1 ночь