Назван абхазский город, куда туристы чаще всего ездили на машине этим летом

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, какие направления были самыми популярными для путешествий на машине этим летом.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха этим летом среди туристов на машине, пишет Tvil.ru.

Другие наиболее популярные города, где туристы чаще всего останавливались летом в поездке на машине, ― Феодосия, Тольятти, Воронеж, Банное, Ростов-на-Дону, Москва, Геленджик, Керчь и Санкт-Петербург.

По статистике Tvil.ru, туристы бронировали летом 2021 года жилье с парковкой для машины от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,3 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего было остановиться в Тольятти, дороже – в Санкт-Петербурге.

Десять популярных направлений для путешествий летом 2021: