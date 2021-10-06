Гагра вошла в топ-10 популярных направлений отдыха отцов с детьми осенью

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха отцов с детьми на осенних каникулах, сообщает Tvil.ru.
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника, посвященного отцам, в первый раз россияне отметят его уже 17 октября.
По статистике Tvil.ru, папы бронируют жилье для отдыха от 1 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5, 3 тысячи рублей в сутки.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья мужчинами с детьми с 1 сентября по 30 ноября 2021 года:
- Алушта - 2 379 руб. / 6 ночей *
- Сочи - 1 972 руб. / 7 ночей
- Санкт-Петербург - 2 118 руб. / 3 ночи
- Москва - 2 418 руб. / 2 ночи
- Ростов-на-Дону - 1 687 руб. / 2 ночи
- Гагра - 1 613 руб. / 8 ночей
- Казань - 1 900 руб. / 2 ночи
- Сургут - 2 390 руб. / 1 ночь
- Кисловодск - 1 425 руб. / 7 ночей
- Лахденпохья - 5 300 руб. / 2,5 ночи
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток