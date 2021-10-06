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Гагра вошла в топ-10 популярных направлений отдыха отцов с детьми осенью

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20211006/1033359041/Gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-napravleniy-otdykha-ottsov-s-detmi-osenyu.html

Согласно указу президента, каждое третье воскресенье октября в России будут отмечать День отца, к этой дате Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть осенью папам с детьми.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха отцов с детьми на осенних каникулах, сообщает Tvil.ru.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника, посвященного отцам, в первый раз россияне отметят его уже 17 октября.

По статистике Tvil.ru, папы бронируют жилье для отдыха от 1 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5, 3 тысячи рублей в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья мужчинами с детьми с 1 сентября по 30 ноября 2021 года:

  • Алушта - 2 379 руб. / 6 ночей *
  • Сочи - 1 972 руб. / 7 ночей
  • Санкт-Петербург - 2 118 руб. / 3 ночи
  • Москва - 2 418 руб. / 2 ночи
  • Ростов-на-Дону - 1 687 руб. / 2 ночи
  • Гагра - 1 613 руб. / 8 ночей
  • Казань - 1 900 руб. / 2 ночи
  • Сургут - 2 390 руб. / 1 ночь
  • Кисловодск - 1 425 руб. / 7 ночей
  • Лахденпохья - 5 300 руб. / 2,5 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

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