Гагра вошла в топ-10 популярных направлений отдыха отцов с детьми осенью

Согласно указу президента, каждое третье воскресенье октября в России будут отмечать День отца, к этой дате Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть осенью папам с детьми.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха отцов с детьми на осенних каникулах, сообщает Tvil.ru.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника, посвященного отцам, в первый раз россияне отметят его уже 17 октября.

По статистике Tvil.ru, папы бронируют жилье для отдыха от 1 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5, 3 тысячи рублей в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья мужчинами с детьми с 1 сентября по 30 ноября 2021 года:

Алушта - 2 379 руб. / 6 ночей *

Сочи - 1 972 руб. / 7 ночей

Санкт-Петербург - 2 118 руб. / 3 ночи

Москва - 2 418 руб. / 2 ночи

Ростов-на-Дону - 1 687 руб. / 2 ночи

Гагра - 1 613 руб. / 8 ночей

Казань - 1 900 руб. / 2 ночи

Сургут - 2 390 руб. / 1 ночь

Кисловодск - 1 425 руб. / 7 ночей

Лахденпохья - 5 300 руб. / 2,5 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток