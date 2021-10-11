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Гагра вошла в десятку популярных направлений отдыха в низкий сезон

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать отдохнуть с октября по ноябрь.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений для отдыха в октябре и ноябре у российских туристов, сообщает Tvil.ru.

В тройке лидеров этого рейтинга Ялта, Сочи и Питер. В топ-10 популярных направлений путешествий осенью также вошли Москва, Казань, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону и Суздаль.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых осенью от двух до восьми ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже – в Суздале.

Десять популярных направлений отдыха в низкий сезон:

  • Ялта - 2 819 рублей / 6 ночей *
  • Сочи - 1 909 рублей / 8 ночей
  • Санкт-Петербург - 2 518 рублей / 4 ночи
  • Москва - 3 500 рублей / 3 ночи
  • Казань - 3 320 рублей / 3 ночи
  • Кисловодск - 1 682 рубля / 7 ночей
  • Гагра - 1 477 рублей / 8 ночей
  • Калининград - 1 757 рублей / 7 ночей
  • Ростов-на-Дону - 2 622 рубля / 2 ночи
  • Суздаль - 3 709 рублей / 2 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Более 50% туристов путешествуют осенью вдвоем, 21% путешествует в одиночку и 12% семей отправляются в поездки в октябре и ноябре, сообщают аналитики сайта. Чаще всего бронируют отели – 68%, на втором месте – квартиры – 26%.

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