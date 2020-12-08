Sputnik Абхазия: шесть лет на орбите

Информационному агентству Sputnik Абхазия исполнилось шесть лет. С 8 декабря 2014 года по сегодняшний день на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 57 тысяч статей, 7066 видео, 2135 тысяч фотолент, 827 инфографик.
В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии.
В коллективе Sputnik работают более 40 сотрудников. Это корреспонденты, фотографы, видеооператоры и монтажеры, корректор и выпускающие редакторы, радиоведущие, SMM-менеджеры и многие другие.
Корреспондент портала Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия в день рождения информационного агентства в эфире радио рассказала об особенностях своей работы и о том, какой опыт она получила в журналистике благодаря Sputnik.
Друзья и читатели Sputnik Абхазия поздравляют информационное агентство с днем рождения. Как поздравили Sputnik с шестилетием и что пожелали коллективу, смотрите в видео.
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. За это время на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 57 тысяч статей.
Со дня открытия международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия прошло шесть лет. За это время объем мультимедийной информации, представленной в различных форматах, увеличивался год от года.
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