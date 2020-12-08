Sputnik Абхазия: шесть лет на орбите

Информационному агентству Sputnik Абхазия исполнилось шесть лет. С 8 декабря 2014 года по сегодняшний день на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 57 тысяч статей, 7066 видео, 2135 тысяч фотолент, 827 инфографик.

В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии.

В коллективе Sputnik работают более 40 сотрудников. Это корреспонденты, фотографы, видеооператоры и монтажеры, корректор и выпускающие редакторы, радиоведущие, SMM-менеджеры и многие другие.