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Главные темы и тренды Sputnik Абхазия

Sputnik Абхазия: шесть лет на орбите

Информационному агентству Sputnik Абхазия исполнилось шесть лет. С 8 декабря 2014 года по сегодняшний день на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 57 тысяч статей, 7066 видео, 2135 тысяч фотолент, 827 инфографик.

В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии.

В коллективе Sputnik работают более 40 сотрудников. Это корреспонденты, фотографы, видеооператоры и монтажеры, корректор и выпускающие редакторы, радиоведущие, SMM-менеджеры и многие другие.

14:00 08 Декабря 2020

Шеф-редактор Sputnik Абхазия: работа в агентстве – моя вторая Олимпиада

  • Последнее обновление: 17:18 08.12.2020
    17:18 08.12.2020

    Кварацхелия о работе в Sputnik Абхазия: большой опыт в журналистике

    Корреспондент портала Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия в день рождения информационного агентства в эфире радио рассказала об особенностях своей работы и о том, какой опыт она получила в журналистике благодаря Sputnik.

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  • Последнее обновление: 15:26 08.12.2020
    15:26 08.12.2020

    Побольше хороших новостей: Sputnik Абхазия поздравили с шестилетием

    Друзья и читатели Sputnik Абхазия поздравляют информационное агентство с днем рождения. Как поздравили Sputnik с шестилетием и что пожелали коллективу, смотрите в видео.

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  • Последнее обновление: 14:45 08.12.2020
    14:45 08.12.2020

    Взгляд со стороны: что думают читатели о Sputnik Абхазия

    Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. За это время на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 57 тысяч статей.

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  • Последнее обновление: 13:37 08.12.2020
    13:37 08.12.2020

    Sputnik Абхазия шесть лет: только факты

    Со дня открытия международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия прошло шесть лет. За это время объем мультимедийной информации, представленной в различных форматах, увеличивался год от года.

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