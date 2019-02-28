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Международный конкурс Ты супер!

Стало известно имя еще одного члена жюри нового сезона "Ты супер!"

© Foto / НТВ
Ты супер! Суперсезон
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На телеканале НТВ в начале марта состоится долгожданная премьера нового сезона международного вокального проекта "Ты супер!".

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Российский композитор, народный артист, продюсер Игорь Крутой станет одним из членов жюри нового сезона международного вокального проекта "Ты супер!".

Валерия Адлейба в студии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Адлейба о "Ты супер!": одно удовольствие здесь находиться

Музыкант поддерживал проект с самого начала, занимал кресло жюри во втором сезоне и запомнился телезрителям активным участием в дальнейшей судьбе вокалистов. В суперсезоне шоу он вновь готов помочь ребятам "Ты супер!" реализовать свой талант.

"Я с удовольствием еще раз приму участие в проекте "Ты супер!", потому что судьбы ребят, которые в нем участвуют, не могут никого оставить равнодушным. С этими детьми приятно работать, они впитывают все знания, что дают им мастера, и выкладываются на все 100%. Многие из них пережили такие несчастья, которые не каждый взрослый в состоянии выдержать. И что важно, они не обозлились, сохранили умение радоваться жизни. Этот проект дает ребятам шанс реализоваться как артистам, и я буду рад помочь им", - сказал Игорь Крутой.

Ранее о своем участии в проекте в качестве члена жюри заявила рок-исполнительница, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Полный состав звездного жюри проекта будет объявлен накануне большого благотворительного гала-концерта "Ты супер!" в Кремле.

Финал Ты супер!
© Sputnik Илья Питалев
Финал "Ты супер!"

Напомним, что 5 марта, в преддверии телевизионной премьеры, на сцену Государственного Кремлевского дворца выйдут дети из нового и предыдущих сезонов. Вместе с участниками "Ты супер!" на сцене Кремля выступят Алексей Воробьев, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие. Все деньги от продажи билетов на концерт в Кремле пойдут в благотворительный фонд "Ты супер!", созданный на базе проекта и нацеленный на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и развитие их творческого потенциала.

Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
© Sputnik / Илья Питалев
Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

Важным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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