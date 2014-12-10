13:49 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Медведев об ослаблении рубля, импортозамещении и санкциях против РФ

Получить короткую ссылку
1001

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© РИА Новости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире, ответив на вопросы журналистов ведущих каналов страны, подвел итоги года и поделился ожиданиями относительно того, какие задачи ждут правительство в будущем году.

Медведев назвал 2014 год исключительным, где были и колоссальные достижения, и большие проблемы.
Говоря о колебании курса рубля, глава кабмина подчеркнул, что в долгосрочном плане такая ситуация для российской экономики невыгодна, и в будущем произойдет переоценка российской валюты.

"Не знаю, будет ли это в этом месяце, через месяц, но в любом случае баланс какой-то будет достигнут", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Премьер-министр РФ выразил надежду на то, что Украина погасит оставшуюся часть своей задолженности за российский газ до конца 2014 года.
"Мы Украине подарили за счет газовых скидок больше 80 миллиардов долларов. Я имею в виду за период с 90-х годов — начала этого тысячелетия. Мы им продавали газ по 40-50 долларов за тысячу кубометров и только относительно недавно перешли на цивилизованные способы определения цены", — отметил председатель правительства.

Также Медведев сравнил потери РФ и ЕС от санкций. Европейская экономика потеряла, по его словам, 40 миллиардов евро, а российская – несколько миллиардов долларов. Как отметил премьер, властям РФ, возможно, придется в 2015 году корректировать сценарные условия развития экономики и бюджета.

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом США Бараком Обамой, Медведев заметил, что они неплохие, но нынешняя американская администрация ведет себя неадекватно и непредсказуемо.

"Если говорить о предсказуемости, всегда важно понимать, что сделает твой партнер. А что делают американцы? Вводят против нас санкции, пытаются сколотить фронт против России", – заметил Медведев.

Общение главы правительства РФ с журналистами продолжалось около полутора часов. За это время участники обсудили также вопросы реформирования в медицине и науке и развитие высокотехнологичных производств в России.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Урбанович
    Безотказная власть

    Премьер-министр Латвии из-за близости выборов не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, считают в оппозиции.

  • Факельное шествие, архивное фото
    Литва - для литовцев

    Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".

  • Teodor Meleșcanu
    Силы не имеют

    Глава МИД Румынии заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Молдовы, не имеют никакой юридической ценности.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Первый исламский

    Первый исламский банк может заработать в Таджикистане уже в текущем году – соответствующие вопросы обсудили все заинтересованные стороны.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Порешали

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.

  • Студенты на лекции. Гуманитарный корпус
    Финн вам!

    В Таллиннском университете отменен набор студентов на специальность "финский язык и культура" – как эстонцы решили сэкономить на ближайшем соседе.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
В одном из хорватских кафе установили статую Чака Норриса
Актеру Чаку Норрису поставили памятник в Загребе
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia