Медведев об ослаблении рубля, импортозамещении и санкциях против РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире, ответив на вопросы журналистов ведущих каналов страны, подвел итоги года и поделился ожиданиями относительно того, какие задачи ждут правительство в будущем году.

Медведев назвал 2014 год исключительным, где были и колоссальные достижения, и большие проблемы.

Говоря о колебании курса рубля, глава кабмина подчеркнул, что в долгосрочном плане такая ситуация для российской экономики невыгодна, и в будущем произойдет переоценка российской валюты.

"Не знаю, будет ли это в этом месяце, через месяц, но в любом случае баланс какой-то будет достигнут", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Премьер-министр РФ выразил надежду на то, что Украина погасит оставшуюся часть своей задолженности за российский газ до конца 2014 года.

"Мы Украине подарили за счет газовых скидок больше 80 миллиардов долларов. Я имею в виду за период с 90-х годов — начала этого тысячелетия. Мы им продавали газ по 40-50 долларов за тысячу кубометров и только относительно недавно перешли на цивилизованные способы определения цены", — отметил председатель правительства.

Также Медведев сравнил потери РФ и ЕС от санкций. Европейская экономика потеряла, по его словам, 40 миллиардов евро, а российская – несколько миллиардов долларов. Как отметил премьер, властям РФ, возможно, придется в 2015 году корректировать сценарные условия развития экономики и бюджета.

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом США Бараком Обамой, Медведев заметил, что они неплохие, но нынешняя американская администрация ведет себя неадекватно и непредсказуемо.

"Если говорить о предсказуемости, всегда важно понимать, что сделает твой партнер. А что делают американцы? Вводят против нас санкции, пытаются сколотить фронт против России", – заметил Медведев.

Общение главы правительства РФ с журналистами продолжалось около полутора часов. За это время участники обсудили также вопросы реформирования в медицине и науке и развитие высокотехнологичных производств в России.