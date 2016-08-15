Владимир Зантария зачитал добровольцам приветственную речь президента

В ходе вечера были показаны архивные военные кадры, со сцены звучали стихотворения о войне и песни, написанные на войне.

День добровольца отметили в Музее боевой славы имени Владислава Ардзинба в понедельник 15 августа.

В начале вечера от имени президента Абхазии выступил советник главы государства Владимир Зантария.

"Это знаковое событие, символизирующее собой единение и сплоченность. С ратным подвигом добровольцев, с немеркнущим светом их добрых деяний связаны многие страницы новейшей истории Абхазии, их имена и фамилии золотыми буквами вписаны в уникальную летопись Отечественной войны народа Абхазии", — сказал Зантария.

В ходе вечера, посвященного Дню добровольца, были показаны архивные военные кадры, со сцены звучали стихотворения о войне и песни, написанные на поле боя.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.

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