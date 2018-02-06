Нашествие по Хичкоку: тысячи птиц кружат над Техасом

Жители Мескита в Техасе раз в год становятся свидетелями необъяснимого явления. Тысячи птиц слетаются к одному из перекрестков города - зрелище не для слабонервных.
Тринадцатилетний Руслан Дорошенко из Абхазии страдает пороком сердца "синего" типа. Мальчику уже провели восемь операций. Ожидается последняя – девятая, которая, по словам врачей, исцелит его от недуга.
Испанец Альваро Серезо посетил более 400 необитаемых территорий, с 19 лет он решил находить места по всему миру, куда не ступала нога человека, и пытаться выжить там.
На приборной панели спортивного автомобиля Tesla Roadster выведена надпись "Don`t panic".
В поселке Бзыбь Гагрского района не так давно открылась мастерская по производству текстильных изделий, которые стали востребованными как среди частников, так и среди гостиниц Абхазии.
Восьмого февраля 1928 года родился великий актер, Народный артист СССР Вячеслав Тихонов, чей образ для миллионов людей связан с образом честного советского шпиона. Именно роль Штирлица принесла актеру всенародную любовь.
В декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, а спортсменам, которые не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие под нейтральным флагом.
8 февраля исполнилось 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна.
ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?
Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?
Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?
В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?
В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.
Зачем Беларусь привлекает льготный кредит от правительства Китая в размере 280 миллионов долларов – в материале Sputnik.
Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".
Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.
Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы рассказал, почему в скором времени в страну хлынет поток мигрантов.
В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.
В Узбекистане готовят проект правительственного решения, который разрешит продажу золотых слитков иностранцам и облегчит их вывоз за границу.
Европарламент одобрил распределение депутатских мест, которые останутся после выхода Великобритании из ЕС – сколько досталось Эстонии?
ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?
Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?
Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?