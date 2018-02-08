Мастер-класс для Робинзоно Крузо: как добыть огонь с помощью пакета с водой

На кадрах видно, как он добывает огонь на пляже необитаемого острова на Филиппинах за считанные секунды, используя только прозрачный пластиковый пакет, полный морской воды.
Испанец Альваро Серезо посетил более 400 необитаемых территорий, с 19 лет он решил находить места по всему миру, куда не ступала нога человека, и пытаться выжить там.
На кадрах видно, как он добывает огонь на пляже необитаемого острова на Филиппинах за считанные секунды, используя только прозрачный пластиковый пакет, полный морской воды.
Тринадцатилетний Руслан Дорошенко из Абхазии страдает пороком сердца "синего" типа. Мальчику уже провели восемь операций. Ожидается последняя – девятая, которая, по словам врачей, исцелит его от недуга.
На приборной панели спортивного автомобиля Tesla Roadster выведена надпись "Don`t panic".
В поселке Бзыбь Гагрского района не так давно открылась мастерская по производству текстильных изделий, которые стали востребованными как среди частников, так и среди гостиниц Абхазии.
По меньшей мере 5 человек погибли и 254 пострадали в результате землетрясения на Тайване.
В декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, а спортсменам, которые не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие под нейтральным флагом.
8 февраля исполнилось 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна.
В Научно-исследовательском институте кардиологии в Томске готовы принять мальчика из Абхазии Руслана Дорошенко на операцию, которая стоит больше одного миллиона рублей.
ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?
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В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?
В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.
Зачем Беларусь привлекает льготный кредит от правительства Китая в размере 280 миллионов долларов – в материале Sputnik.
Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".
Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.
Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы рассказал, почему в скором времени в страну хлынет поток мигрантов.
В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.
В Узбекистане готовят проект правительственного решения, который разрешит продажу золотых слитков иностранцам и облегчит их вывоз за границу.
Европарламент одобрил распределение депутатских мест, которые останутся после выхода Великобритании из ЕС – сколько досталось Эстонии?
ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?
Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?
Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?