Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь

Тринадцатилетний Руслан Дорошенко из Абхазии страдает пороком сердца "синего" типа. Мальчику уже провели восемь операций. Ожидается последняя – девятая, которая, по словам врачей, исцелит его от недуга.

Юный Руслан любит учиться, читать книги. Он с удовольствием занимается вместе с учителем. Однако из-за болезни ему нельзя ходить в школу. Нельзя переутомляться.

Как отмечают врачи, в течение 2-5 месяцев мальчику нужно провести операцию в Научно-исследовательском институте кардиологии в Томске. Операция стоит более одного миллиона рублей.

"Эта операция ему жизненно необходима, потому что у Руслана слабо развивается легочная артерия. К сожалению, наша операция стала слишком дорогостоящей и сами мы не справляемся. У нас очень тяжелая жизненная ситуация", – сказала мать ребенка Ия Чекория.

Помочь Руслану Дорошенко можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения – 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

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