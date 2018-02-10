Нам "труба": американцев удивило необычное природное явление в небе

Природное явление называется валовым облаком, или грозовым воротником.
Грозовой воротник встречается в природе очень редко, поэтому у ученых не было возможности до конца его изучить.
В небе над штатом Виргиния повисла "огромная труба", которая парила в воздухе и меняла цвет.
Природное явление называется валовым облаком, или грозовым воротником.
Грозовой воротник встречается в природе очень редко, поэтому у ученых не было возможности до конца его изучить.
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Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.