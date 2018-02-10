Старт нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер!". Трансляция завершена.

Трансляция старта нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Детеныш ладожской кольчатой нерпы по имени Крошик прославился на весь Санкт-Петербург, дважды вернувшись к людям из дикой природы.
Настоящий китайский карнавал проходит в немецком городе Дитфурт. По улицам проезжает повозка, "запряженная драконом", участники наряжаются в китайские костюмы и избирают одного из жителей китайским императором.
В небе над штатом Виргиния повисла "огромная труба", которая парила в воздухе и меняла цвет.
Экстремал Андрей Бугай из Иркутска нырнул в одних плавках на глубину 26 метров под лед озера Байкал. Трюк был исполнен на первом фестивале "Зима на Байкале".
Без заранее продуманного маршрута и без определенного транспорта предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба постарается попасть в самые интересные и красивые места России.
Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации провел первую коллегию в 2018 году в четверг 8 февраля.
В Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля пройдет посвященный памяти ленинградского драматурга Александра Володина, театральный фестиваль "Пять вечеров", на котором выступит труппа Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.
С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?
ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?
Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?
Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.
Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.
В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности
Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.
Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.