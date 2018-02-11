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"Мы с вами": в Канныне открылся "Дом спорта"

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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (15)
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Фонд поддержки олимпийцев России организовал открытие "Дома спорта" в южнокорейском Канныне в день старта Олимпиады-2018.

"Дом спорта" будет работать до окончания Игр 25 февраля. Это отличная возможность для болельщиков посмотреть трансляции олимпийских соревнований, пообщаться со спортсменами, осмотреть выставку, посвященную истории спорта.

Ранее президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил РИА Новости, что ОКР откажется от организации "Русского дома" в Пхенчхане из-за ограничений на альтернативные церемонии награждения во время Олимпиады-2018. При этом он не стал отрицать, что "Русский дом" может организовать какая-то другая организация.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (15)



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