Главный экспонат: искусство абхазского ткачества показали в Госмузее

Сотрудник Абхазского государственного музея Таисия Алания показывает процесс ткания на редком музейном экспонате – ткацком станке, который был восстановлен в 2004 году.

"Вот, основные части – указывает она на рамку посередине станка, под которой находится станина, а затем на ручку управления. – "аса" и "апшыц". Также "ачасга" (аҿасга), которой нужно подбивать нити, чтобы подправлять ткань, когда она немного смещается в бок. Еще используются "амаркуа" (амарқәа – небольшое деревянное изделие в форме лодочки, внутри которого находится катушечка с нитью – прим.). Амаркуа у нас проходят между основными нитями, в нужный момент делая такой зазор. А ногами я ударяю по педалям – вот так – вверх-вниз, вверх-вниз. И так без конца", – объясняет процесс нелегкой работы сотрудник музея.

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