Строительство моста в Крым: итоги за два года

Строители рассказали об успехах в возведении моста в Крым. Председатель совета директоров "Инжиниринговой компании "2К"" Иван Андриевский в эфире радио Sputnik отметил, что строителям удалось достигнуть огромных результатов в достаточно короткие сроки

Строители моста в Крым рассказали о достигнутых за два года результатах. Первые сваи погрузили в феврале 2016 года. Строительно-монтажные работы начались сразу после одобрения Главгосэкспертизы.

"Спустя два года — к февралю 2018-го — построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря — сдача объекта по графику: строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть", — сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Работы по ключевым элементам железнодорожной части удалось выполнить более чем наполовину: погружено 95% свай, сформировано 190 из 307 опор, собрано более 40 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

В этом году мостоотряды работают на морских участках строительства железной дороги: на одном из них уже идет надвижка пролетов над акваторией.

Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам "Стройгазмонтажа" Леонид Рыженькин, над возведением объекта трудятся более 13 тысяч человек.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

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