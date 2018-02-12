"Щедрый понедельник" и Sputnik: как проходит благотворительная акция фонда "Ашана"

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия принял участие в благотворительной акции "Щедрый понедельник", который организовывает КБФ "Ашана". Конверт с деньгами, которые были собраны сотрудниками информационного агентства представитель Sputnik Абхазия лично вручил исполняющему обязанности директора фонда "Ашана" Мактине Джинджолия.

"Акция "Щедрый понедельник" стартовала 25 декабря 2017 года. Основная цель – дать новый импульс развитию культуры благотворительности в Абхазии и оказать помощь больным детям. Идею проведения акции дала друг фонда Адица Цикутания. Продлится акция еще два понедельника. Хочется верить в то, что в конце акции примет участие еще больше людей", – напомнила Джинджолия.

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