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Моя черничная масленица: готовим заморские оладушки

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© Sputnik / Илона Хварцкия Анжелика Бения

Масленичная неделя в этом году будет длиться до 18 февраля. Уже третий день масленицы, сегодня можно напечь заморских оладушек – панкейков. Если вы любите их, но никогда не готовили, мы предлагаем вам легкий пошаговый рецепт.

Что приготовить тесто для панкейков нам необходимо:

  • Сливочное масло — 30 г;
  • Мука — 150 г;
  • Разрыхлитель — 7 г;
  • Соль — 3 г;
  • Ваниль – 2 г;
  • Сливки 20% — 215 г;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Мед — 35 г.

Приступаем к PANCAKE MIX – заготовка для теста: соединяем пшеничную муку (150 грамм), разрыхлитель (7 грамм) и соль (3 грамм). Венчиком, можно даже миксером, 2-3 минуты нужно тщательно взбивать сухую смесь, чтобы получилась однородная масса.

Жидкие ингредиенты необходимо готовить в отдельной чашке.

В отдельную посуду наливаем сливки (215 грамм, жирность 15-20%), дальше вливаем туда растопленное сливочное масло (30 грамм) и одно яйцо. Добавляем туда мед (чем гуще, тем лучше, можно даже засахаренный).

Венчиком хорошо перемешиваем и соединяем с сухой смесью.

Жарим наши панкейки на среднем огне, если огонь будет сильным — не прожарятся внутри. Как только на лепешечке появятся 3-4 пузырька в центре — панкейк готов, переворачиваем. На второй стороне обжариваем меньше.




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