Моя черничная масленица: готовим заморские оладушки

Что приготовить тесто для панкейков нам необходимо:
- Сливочное масло — 30 г;
- Мука — 150 г;
- Разрыхлитель — 7 г;
- Соль — 3 г;
- Ваниль – 2 г;
- Сливки 20% — 215 г;
- Яйцо — 1 шт;
- Мед — 35 г.
Приступаем к PANCAKE MIX – заготовка для теста: соединяем пшеничную муку (150 грамм), разрыхлитель (7 грамм) и соль (3 грамм). Венчиком, можно даже миксером, 2-3 минуты нужно тщательно взбивать сухую смесь, чтобы получилась однородная масса.
Жидкие ингредиенты необходимо готовить в отдельной чашке.
В отдельную посуду наливаем сливки (215 грамм, жирность 15-20%), дальше вливаем туда растопленное сливочное масло (30 грамм) и одно яйцо. Добавляем туда мед (чем гуще, тем лучше, можно даже засахаренный).
Венчиком хорошо перемешиваем и соединяем с сухой смесью.
Жарим наши панкейки на среднем огне, если огонь будет сильным — не прожарятся внутри. Как только на лепешечке появятся 3-4 пузырька в центре — панкейк готов, переворачиваем. На второй стороне обжариваем меньше.