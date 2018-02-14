Моя черничная масленица: готовим заморские оладушки

Масленичная неделя в этом году будет длиться до 18 февраля. Уже третий день масленицы, сегодня можно напечь заморских оладушек – панкейков. Если вы любите их, но никогда не готовили, мы предлагаем вам легкий пошаговый рецепт.

Что приготовить тесто для панкейков нам необходимо:

Сливочное масло — 30 г;



Мука — 150 г;



Разрыхлитель — 7 г;



Соль — 3 г;



Ваниль – 2 г;



Сливки 20% — 215 г;



Яйцо — 1 шт;



Мед — 35 г.



Приступаем к PANCAKE MIX – заготовка для теста: соединяем пшеничную муку (150 грамм), разрыхлитель (7 грамм) и соль (3 грамм). Венчиком, можно даже миксером, 2-3 минуты нужно тщательно взбивать сухую смесь, чтобы получилась однородная масса.

Жидкие ингредиенты необходимо готовить в отдельной чашке.

В отдельную посуду наливаем сливки (215 грамм, жирность 15-20%), дальше вливаем туда растопленное сливочное масло (30 грамм) и одно яйцо. Добавляем туда мед (чем гуще, тем лучше, можно даже засахаренный).

Венчиком хорошо перемешиваем и соединяем с сухой смесью.

Жарим наши панкейки на среднем огне, если огонь будет сильным — не прожарятся внутри. Как только на лепешечке появятся 3-4 пузырька в центре — панкейк готов, переворачиваем. На второй стороне обжариваем меньше.