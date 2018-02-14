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Путину показывают два самых дорогих алмаза, добытых в России

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Гендиректор компании "АЛРОСА" Сергей Иванов показал президенту России Владимиру Путину два самых дорогих алмаза, добытых в прошлом году в России.

Самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи — уникальный розовый алмаз – 28 карат – уникальных цветовых характеристик и желтый.




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