В Стамбуле кот заблокировал выход с эскалатора

Прохожие при этом не пытались согнать животное, а сам кот проявлял полное равнодушие к суете вокруг.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от видео, на котором кот улегся перед выходом с эскалатора в центре Стамбула.

Ролик был опубликован в группе Aww Station на Facebook в четверг. К полудню пятницы его посмотрели более двух с половиной миллионов раз.

Примечательно, что люди старательно обходят кота, не наступая и не сгоняя его. Животное при этом совершенно не реагирует на суету и идущих мимо людей.

В комментариях пользователи сравнивают друг друга, а также своих собственных питомцев и знакомых с героем ролика.

Кроме того, многие рассуждают о том, как поведет себя кот и люди, решившие его не тревожить.

"Вот за это я люблю котов", — пишет Belle Lee.

"Сижу где хочу", — пишет Eliana Nina Buonaiuto.

"Мое тотемное животное", — пишет Amy Wong.