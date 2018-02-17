Житель Флориды проехал десятки километров с заевшей педалью газа

Американец Джозеф Купер ехал со скоростью 150 километров в час, полиции удалось остановить его лишь с третьей попытки.

Жителю Флориды пришлось проехать на скорости 150 километров в час несколько десятков километров, потому что, по его словам, на BMW X5 заела педаль газа. Остановить водителя смогла только полиция, сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в начале недели. В службу спасения 911 позвонил 28-летний Джозеф Купер и заявил, что у него заела педаль газа. Диспетчер предложила ему включить нейтральную передачу, однако мужчина заявил, что уже пробовал это сделать, но ничего не помогло.

К попыткам остановить водителя BMW подключилась полиция. Правоохранители разбросали по дороге "ежи" – специальные дорожные шипы, однако и это помогло далеко не сразу, сперва машина лишь немного сбавила скорость. Только с третьей попытки Купера удалось остановить.

В общей сложности водитель проехал на скорости 150 километров в час около 70 километров.

По счастливой случайности из-за инцидента никто не пострадал.

Представители компании BMW заявили, что разберутся в ситуации, однако, по их мнению, произошедшее малоправдоподобно, поскольку их автомобили оснащены различными системами безопасности.