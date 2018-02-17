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Сильная духом: 83-летняя бабушка готовится к покорению высочайшей вершины Анд

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Ранее эта смелая дама дважды пересекала этот горный хребет.

83-летняя Элиза Форти готовится к восхождению на Аконкагуа — высочайшую вершину Анд. 

"Моя семья в конце концов привыкла к моим безумствам до такой степени, что после первого пересечения Анд они приехали забирать меня в аэропорт с плакатом "За упорство, с которым ты пересекла Анды, спасибо, ты — наша гордость". Так что они поддерживают мои безумства. Я не знаю, беспокоятся ли они по поводу Аконкагуа, но, по крайней мере, этого не показывают и поддерживают меня в подготовке", — говорит Элиза Форти.

Аконкагуа — это высочайшая вершина мира за пределами Азии, достигающая  6960,8 м над уровнем моря.




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