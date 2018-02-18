Прогулка амурской тигрицы по тонкому льду закончилась провалом

Инцидент произошел в зоопарке в Дании; это было первое "знакомство" хищника со льдом

Датский зоопарк Knuthenborg Safaripark опубликовал видео, на котором амурская тигрица прогуливается по тонкому льду.

На кадрах видно, как хищник осторожно подходит к водоему и присматривается, затем аккуратно ступает на лед. Прогулка сначала идет хорошо, но в итоге тигрица наступает на то место, где лед наиболее тонок и наполовину проваливается в воду.

В итоге животному удалось выбраться на берег.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канал TV2, тигрицу зовут Роза, ей три года и это было ее первое "знакомство" со льдом.