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С ног на голову: самый большой перевернутый дом в мире построили в Уфе

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В Уфе на площадке ТЦ Мега открылся новый аттракцион "Дом перевертыш"

Как говорят организаторы проекта из московской Корпорации развлечений "Big funny", это самый большой перевернутый дом в мире. Его площадь составляет больше 300 квадратов. Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек.




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