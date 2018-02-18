С ног на голову: самый большой перевернутый дом в мире построили в Уфе

Гражданин Швейцарии Манфред Петрич переехал в Абхазию около двух лет назад, и за это время он не привык к некоторым особенностям жизни в причерноморской республике. О том, почему Абхазия все еще остается чужой для иностранца и почему он никак не может найти себе супругу, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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