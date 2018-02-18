С ног на голову: самый большой перевернутый дом в мире построили в Уфе

Как говорят организаторы проекта из московской Корпорации развлечений "Big funny", это самый большой перевернутый дом в мире. Его площадь составляет больше 300 квадратов. Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек.
В Уфе на площадке ТЦ Мега открылся новый аттракцион "Дом перевертыш"
Как говорят организаторы проекта из московской Корпорации развлечений "Big funny", это самый большой перевернутый дом в мире. Его площадь составляет больше 300 квадратов. Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек.
После того, как власти Ирака вернули контроль над городом Мосул, отбив его от боевиков, там заработал ресторан быстрого питания сети "Макдоналдс". Смотрите на видео, как выглядит заведение.
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Международный детский вокальный проект "Ты супер!" – совместный проект международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ. Проект помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами.
Масленичная неделя подошла к уикенду. Это ли не повод после тяжелой рабочей недели собрать всю семью и порадовать себя блинным тортом. Его приготовление займет не больше 40 минут, а послевкусие останется на весь день.
Гражданин Швейцарии Манфред Петрич переехал в Абхазию около двух лет назад, и за это время он не привык к некоторым особенностям жизни в причерноморской республике. О том, почему Абхазия все еще остается чужой для иностранца и почему он никак не может найти себе супругу, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.