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Как прошел 2017 год для Республиканской больницы: рассказывают врачи

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Руководство и персонал Республиканской больницы Абхазии подвели итоги работы за 2017 год в Сухуме в понедельник 20 февраля.

Бухгалтер Республиканской больницы Амира Ахуба рассказала о том, как был освоен бюджет медучреждения.

По ее словам, в 2017 году на расходы Республиканской больницы была заложена сумма в размере 118 миллионов 26 тысяч рублей, которая была направлена на оплату труда, коммунальных услуг, транспортных расходов и материальных запасов.

С анализом статистических данных по итогам работы Республиканской больницы в 2017 году выступил заместитель главного врача по методической работе Сергей Верзилин. По его словам с 2010 года количество врачей увеличилось на 103 человека. В настоящее в больнице работает 147 специалиста. 

Работу Республиканской больницы за 2017 год министр здравоохранения Тамаз Цахнакия оценил, как удовлетворительную. Он подчеркнул рост оперативной активности персонала, возможности реализации целевых программ.

"Все это позволили нам выполнять высокотехнологичные медицинские вмешательства. Кроме того, введены ряд преобразований, в том числе и создание клинико-экспертного отдела для разбора сложных клинических случаев", —  отметил Цахнакия.

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