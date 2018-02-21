Черное мороженое: экзотика корейской Олимпиады

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Суперкубок Абхазии разыграют ФК "Нарт" Сухум и ФК "Афон" В преддверии предстоящего матча между футбольными клубами "Нарт" Сухум и "Афон" за обладание Суперкубком Абхазии в конференц-зале стадиона "Динамо" прошла встреча организаторов матча и представителей команд с журналистами. 11

В России опровергли данные Госдепа о трех миллиардах убытка от санкций Российские компетентные лица и эксперты заявили о взятых "с потолка" американцами цифрах и пояснили в свою очередь, что речь скорее идет о прибыли, нежели о потерях. 8