Черное мороженое: экзотика корейской Олимпиады

Черное мороженое в корейском Чумунджине делают из чернил кальмара. Поэтому и цвет у него необычный — черный, и вкус оригинальный — горько-сладкий. Загадочное черное мороженое — на видео Sputnik Латвия.
Это необычное лакомство ломает все стереотипы - мороженое не только черного цвета, но и с горьким привкусом
Черное мороженое в корейском Чумунджине делают из чернил кальмара. Поэтому и цвет у него необычный — черный, и вкус оригинальный — горько-сладкий. Загадочное черное мороженое — на видео Sputnik Латвия.
Многотысячная стая магеллановых пингвинов преодолевают огромное расстояние, чтобы попасть на остров Пунта-Томбо.
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В преддверии предстоящего матча между футбольными клубами "Нарт" Сухум и "Афон" за обладание Суперкубком Абхазии в конференц-зале стадиона "Динамо" прошла встреча организаторов матча и представителей команд с журналистами.
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Члены Общественной палаты Абхазии решают, как сохранить в рабочем состоянии энергосистему страны на время планового ремонта Ингур ГЭС в 2019 году. Устаревшая инфраструктура – основная проблема республики, по подсчетам экспертов, на масштабную модернизацию отрасли потребуются десятки миллиардов рублей.
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В Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.
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Карантин в школах и детских садах Северной Осетии продлен до 26 февраля по причине продолжающейся эпидемии гриппа и ОРВИ.
Французская компания Total назвала время, когда планирует начать добычу газа на азербайджанском месторождении "Абшерон".
Главный экономист Евразийского банка развития рассказал, как Армении удалось стать лидером ЕАЭС по темпам экономического роста.