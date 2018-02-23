Не зеленоглазое, но летает: как выглядит первое аэротакси в мире

В кабине первого летающего такси есть место только для одного пассажира. Аэротакси работает полностью на электричестве. Компания Airbus планирует вывести продукт на рынок к 2020 году.
Компания Airbus опубликовала видео полета первого летающего такси Alpha One проекта Vahana. Запись доступна на YouTube.
В кабине первого летающего такси есть место только для одного пассажира. Аэротакси работает полностью на электричестве. Компания Airbus планирует вывести продукт на рынок к 2020 году.
Экстремалы на лыжах, коньках и даже на велосипедах устроили гонку по льду Байкала.
Высший уровень адаптации - квадракоптер вместо снегоуборочной машины.
Голливудская звезда и экологический активист Леонардо Ди Каприо всерьез обеспокоился сильными морозами в Якутии, о чем неоднократно писал на своей страниц в сети Instagram. В Якутске решили "успокоить" звезду, и доказать, что их жизни ничего не угрожает.
Люди, живущие вокруг американской базы ВВС Лажеш на Азорских островах (Португалия), страдают раковыми заболеваниями, как предполагается, из-за загрязнения окружающей среды. По этой же причине ни одному фермеру не удалось ничего вырастить на этой почве.
Абхазский историк, литератор, общественный и политический деятель, профессор АГУ Станислав Лакоба родился 23 февраля 1965 года.
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо" в пятницу 23 февраля.
27 февраля в Совете Федерации России запланирована встреча представителей фонда "Горная Абхазия" и движения "Послы доброй воли Абхазии" с российскими сенаторами и парламентариями, на которой будет обсуждаться создание в Парламенте России рабочей группы по поддержке двустороннего партнерства Абхазии и России в области археологических экспедиций.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.