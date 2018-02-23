Не зеленоглазое, но летает: как выглядит первое аэротакси в мире

Голливудская звезда и экологический активист Леонардо Ди Каприо всерьез обеспокоился сильными морозами в Якутии, о чем неоднократно писал на своей страниц в сети Instagram. В Якутске решили "успокоить" звезду, и доказать, что их жизни ничего не угрожает.