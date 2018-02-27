Клеят, проявляют и тиражируют: полиграфисты-газетчики показали, как создается "Апсны"

99 лет назад, 27 февраля 1919 года в свет вышел первый номер газеты "Апсны" на абхазском языке. Именно этот день и лег в основу профессионального праздника работников СМИ Абхазии.
"Апсны" — общественно-политическая газета на абхазском языке. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. С 1921 по 1991 годы газета называлась "Апсны ҟапшь" (Красная Абхазия, ред).
Выход газеты в тот период послужил развитием и укреплением национального самосознания абхазского народа.
Сегодня газета "Апсны" выходит два раза в неделю, тираж ее – 1000 экземпляров.
У истоков первой абхазской газеты стоял основатель национальной литературы, Народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа, главной целью которого было просвещение своего народа.