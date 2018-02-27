Клеят, проявляют и тиражируют: полиграфисты-газетчики показали, как создается "Апсны"

Первый номер первой национальной газеты Абхазии "Апсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.

99 лет назад, 27 февраля 1919 года в свет вышел первый номер газеты "Апсны" на абхазском языке. Именно этот день и лег в основу профессионального праздника работников СМИ Абхазии.

"Апсны" — общественно-политическая газета на абхазском языке. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. С 1921 по 1991 годы газета называлась "Апсны ҟапшь" (Красная Абхазия, ред).

Выход газеты в тот период послужил развитием и укреплением национального самосознания абхазского народа.

Сегодня газета "Апсны" выходит два раза в неделю, тираж ее – 1000 экземпляров.

У истоков первой абхазской газеты стоял основатель национальной литературы, Народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа, главной целью которого было просвещение своего народа.

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