Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале "Россия 1".
Медвежат, застрявших в мусорном баке, спасали сотрудники американского курорта.
В мультимедийной пресс-центре Sputnik Абхазия 28 февраля прошла пресс-конференция организаторов и участников VIII Республиканского фестиваля оркестра народных инструментов "Апхиарца".
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с участием президента Федерации футбола республики Джумы Кварацхелия, который рассказал о 25-ом, Юбилейном чемпионате по футболу.
Исполняющий обязанности начальника отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амир Цушба в интервью Sputnik рассказал о том, какая погода будет в Абхазии в марте.
В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции.
Всемирный день комплимента (World Compliment Day) отмечается в первый день весны – 1 марта.
Уровень преступности в Южной Осетии демонстрирует динамику к снижению, заявил глава Генпрокуратуры Южной Осетии Урузмаг Джагаев.
Российский режиссер Марк Розовский отрицает обвинения в изнасиловании, о котором рассказала азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева.
Правящая коалиция Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна кандидатом в президенты страны.
Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сенатор Дарига Назарбаева высказалась по поводу распоряжения отца перевести деятельность органов власти на казахский язык.
Семья российских туристов попала под лавину на горнолыжной базе в кыргызском Караколе - двух взрослых удалось спасти, девятилетняя девочка погибла.
Спасатели из Беларуси примут участие в учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы - EADRCC NATO.
Минфин Латвии принес извинения за выставленную на своем сайте инфографику, в которой указывался невероятный для большинства жителей страны размер пенсий в 1700 евро.
Вице-спикер Сейма Литвы Рима Башкене раскритиковала парламент за чрезмерную продуктивность, заявив, что такая активность не гарантирует эффективности.
Представители Международного валютного фонда заявляют, что лидер Партии действие и солидарность Майя Санду солгала о содержании беседы с одним из представителей МВФ.
Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о задержании гражданина, изготовлявшего флаги "Исламского государства".
В Узбекистане будут проводить фестиваль вина и международный дегустационный конкурс, в рамках совершенствования собственной винодельческой отрасли.
Вызвавшая скандал "Песня лесных братьев" действительно входит в официальный песенник эстонской армии, но поется в несколько иной версии, признали в Главном штабе. Естественно, в случившемся виновата "российская пропаганда", добавили они.
Уровень преступности в Южной Осетии демонстрирует динамику к снижению, заявил глава Генпрокуратуры Южной Осетии Урузмаг Джагаев.
Российский режиссер Марк Розовский отрицает обвинения в изнасиловании, о котором рассказала азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева.
Правящая коалиция Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна кандидатом в президенты страны.