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Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

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Президент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.




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