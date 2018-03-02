Жалобы и угрозы: как ТПП Абхазии "отвоевала" павильон в Праге

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция по итогам участия ТПП Абхазии в международной туристической выставке "Holliday World Top Gastro & Hotel" в Праге, которая прошла с 15 по 18 февраля 2018 года.

Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии снова столкнулась с противодействием Грузии, представители которой пытались сорвать участие делегации из Абхазии в международной туристической выставке "Holliday World Top Gastro & Hotel" в Праге.

"Минут за 40 до начала официальной части выставки к главе нашей делегации Геннадию Гагулия подошел исполнительный директор выставки, который очень долго пытался объяснить и извиниться за ситуацию, возникшую по требованию посольства Грузии в Чехии, которое оказывала давление на администрацию выставки и министерства регионального развития Чехии. Они пытались сделать все возможное, чтобы исключить наше участие, но к счастью им это не удалось сделать. Это еще одна наша победа над Грузией", — отметила Мерцхулава.

Она добавила, что некоторые представители диаспоры Грузии в Чехии грозились прийти на выставку и замазать черной краской павильон ТПП Абхазии и сорвать баннеры. Из-за этих угроз администрация выставки даже предоставила абхазской делегации охрану.

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