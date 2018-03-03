Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на НТВ

Трансляция международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik
В социальных сетях полно забавных видео, в которых собаки и кошки мешают своим хозяевам заниматься спортом, но только не в дога-йоге.
Зодчий из Гудауты Игорь Смыр завершает работы по строительству исторического архитектурного комплекса в виде корабля и мемориала в честь защитников Абхазии из поселка Алгыт села Лыхны, павших в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годах.
Собака провалилась под лед озера в провинции Британская Колумбия.
Уникальный персонаж появился в испанской Лериде.
Такие технологии сегодня разработаны и реализуются только в России, сообщил военно-дипломатический источник.
Архитектор из Гудауты Игорь Смыр продолжает украшать любимый город работами, которые отражают различные периоды истории Абхазии.
В субботу на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Его пришли поддержать более 130 тысяч человек.
Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.
Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.
Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.
Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.
Эксперты озабочены тем, что в Кыргызстане стали хуже говорить по-русски: в некоторых регионах он почти не используется.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости упорно отстаивать интересы страны в ЕАЭС: "Даже цемент продать не можем!"
Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.
В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.
Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон станет героем эссе, которые старшеклассники будут писать в рамках школьной программы.
Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны – раньше перевозчикам было необходимо получать специальное разрешение.
Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.
Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.
Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.
Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.