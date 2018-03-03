Гав-йога: как собаки помогают хозяевам заниматься спортом

В социальных сетях полно забавных видео, в которых собаки и кошки мешают своим хозяевам заниматься спортом, но только не в дога-йоге.

Это направление йоги стремительно набирает популярность в США, Японии, Великобритании и в странах Европы. Для участия в дога-йоге собаки должны быть здоровы, привиты и быть старше 6 месяцев.