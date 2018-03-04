Как фильмы выглядят без спецэффектов

Сейчас практически ни один фильм не обходится без помощи компьютерных спецэффектов. Голливуд безвылазно подсел на них, а качество картинки всё развивалось и развивалось. И сейчас можно творить такое, о чем нельзя было и мечтать в 90-х. Всё больше и больше студий использует графику, ибо, зачастую, она обходится дешевле декораций. Более того — в блокбастерах напихано столько графики, что в итоге от оригинала остаётся лишь мелкий процент. А порой на съёмках сам чёрт голову сломит — настолько непонятное месиво творится на зелёном фоне.