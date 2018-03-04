17:55 04 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Абхазия помнит: возложение цветов к мемориалу первого президента

Получить короткую ссылку
47 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Константин Грецов, Бадри Есиава

После продолжительной болезни первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года.

Сотни людей пришли почтить память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба к его мемориалу в селе Нижняя Эшера в воскресенье 4 марта.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, правительство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семья, родственники Ардзинба и общественность возложили цветы к мемориальному комплексу.

Первый президент Абхазии родился 14 мая 1945 года в селе Эшера Абхазской АССР. Будучи историком по образованию, Ардзинба долгие годы проработал в Москве, в Институте востоковедения АН СССР. В 1987 году вернулся в Абхазию, где позже стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был главнокомандующим Вооруженными силами республики. В 1994 году Владислав Ардзинба был избран президентом республики, в 1999 году был переизбран на новый срок.

Государственный и политический деятель Абхазии Владислав Ардзинба скончался в возрасте 65 лет 4 марта 2010 года.  Он был похоронен в родном селе Эшера Сухумского района Абхазии 9 марта 2010 года, рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Люди на одной из центральных улиц Бишкека возле площади Ала-Тоо. Архивное фото
    Подзабыли язык

    Эксперты озабочены тем, что в Кыргызстане стали хуже говорить по-русски: в некоторых регионах он почти не используется.

  • Александр Лукашенко, архивное фото
    Белорусский интерес

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости упорно отстаивать интересы страны в ЕАЭС: "Даже цемент продать не можем!"

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Мужчина в наручниках после задержания полицией
    Укус "Скорпиона"

    Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

  • Ученики в таджикской школе
    Рахмон – вдохновитель

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон станет героем эссе, которые старшеклассники будут писать в рамках школьной программы.

  • Процесс производства сигарет.
    Алкогольный транзит

    Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны – раньше перевозчикам было необходимо получать специальное разрешение.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Монашки на улице Рима после обильного снегопада
Неделя в объективе: снегопад в Европе и праздник весны в Индии
Восемь лет без Владислава: возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии
Абхазия помнит: возложение цветов к мемориалу первого президента
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia