Абхазия помнит: возложение цветов к мемориалу первого президента

После продолжительной болезни первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года.

Сотни людей пришли почтить память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба к его мемориалу в селе Нижняя Эшера в воскресенье 4 марта.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, правительство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семья, родственники Ардзинба и общественность возложили цветы к мемориальному комплексу.

Первый президент Абхазии родился 14 мая 1945 года в селе Эшера Абхазской АССР. Будучи историком по образованию, Ардзинба долгие годы проработал в Москве, в Институте востоковедения АН СССР. В 1987 году вернулся в Абхазию, где позже стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был главнокомандующим Вооруженными силами республики. В 1994 году Владислав Ардзинба был избран президентом республики, в 1999 году был переизбран на новый срок.

Государственный и политический деятель Абхазии Владислав Ардзинба скончался в возрасте 65 лет 4 марта 2010 года. Он был похоронен в родном селе Эшера Сухумского района Абхазии 9 марта 2010 года, рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.