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Абхазский "Лидер" с турецкими корнями: как на термальном источнике томаты выращивают

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© Sputnik Томас Тхайцук, Сария Кварацхелия

Более 300 тонн томатов собрали в теплице в Кындыге. Из них лишь 15 тонн было реализовано на абхазском рынке, все остальное уходит на экспорт в Россию.

В Кындыге уже на протяжении трех лет работает теплица, где выращивают "термальные" помидоры. Саженцы томатов привозят из Турции и выращивают, используя термальные воды и австралийских пчел.

Здесь, в теплице, более 40 человек, которые до открытия томатного производства не могли трудоустроиться, нашли себе занятие. Одна из них – многодетная Светлана Воуба.

"Сейчас мы собираем урожай, снимаем лишние веточки с кустов помидора, чтобы качество помидора было лучше. Также завязываем веточки пластиковым хомутиком, чтобы ветки томатов не ломались. Помидоры нуждаются в хорошем уходе. Нужно вовремя поливать водой, вовремя снимать лишние веточки, чтобы качество было хорошим", – рассказала она.

Подробнее читайте в материале Сарии Кварацхелия>>




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