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Жители Амстердама катаются на коньках по замерзшим каналам

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Каналы в центре Амстердама замерзли впервые за шесть лет, жители города смогли прокатиться по ним на коньках.

С давних времен это любимое занятие голландцев, смотрите на видео Sputnik.




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