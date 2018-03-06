Жители Амстердама катаются на коньках по замерзшим каналам

С давних времен это любимое занятие голландцев, смотрите на видео Sputnik.
Каналы в центре Амстердама замерзли впервые за шесть лет, жители города смогли прокатиться по ним на коньках.
С давних времен это любимое занятие голландцев, смотрите на видео Sputnik.
Более 300 тонн томатов собрали в теплице в Кындыге. Из них лишь 15 тонн было реализовано на абхазском рынке, все остальное уходит на экспорт в Россию.
Боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М" состоялся на полигоне Капустин Яр.
Разгадку нашли создатели одного из аккаунтов в Twitter, разоблачающих мифы и слухи об НЛО.
Праздник Холли – национальная традиция, от которой индусы не отказываются на протяжении многих веков
Директор Дома детского творчества "Аинар" Виталий Кацба был признан лучшим художником Абхазии в 2006 и 2013 годах.
О том, как проходят курсы по обучению родному языку абхазской диаспоры в Турции, с какими трудностями они сталкиваются в изучении, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Знаменитый колумбийский футболист Карлос Вальдеррама станет ведущим спецвыпусков RT на испанском во время ЧМ-2018.
Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.
Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая российского режиссера Марка Розовского в изнасиловании, ищет "товарищей по несчастью".
В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?
Допинг-проба мексиканца Сауля "Канело" Альвареса дала положительный результат перед поединком с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.
Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?
Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.
За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.
Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.
Для экономии средств президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести выборы в парламент и органы местного самоуправления в один день.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.
Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных.
Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.
Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.
Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая российского режиссера Марка Розовского в изнасиловании, ищет "товарищей по несчастью".
В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?