Крышеснос: сильный ветер сорвал крышу в аэропорту

Сильный ветер сорвал крышу с терминала аэропорта в китайском городе Наньчан, спровоцировав панику среди пассажиров.
Каналы в центре Амстердама замерзли впервые за шесть лет, жители города смогли прокатиться по ним на коньках.
Более 300 тонн томатов собрали в теплице в Кындыге. Из них лишь 15 тонн было реализовано на абхазском рынке, все остальное уходит на экспорт в Россию.
Боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М" состоялся на полигоне Капустин Яр.
Разгадку нашли создатели одного из аккаунтов в Twitter, разоблачающих мифы и слухи об НЛО.
Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы, все находившиеся на борту погибли.
Сайт Историко-мемориального музея Нестора Лакоба собрал документы, публикации, архивный материал о жизни и деятельности руководителя советской Абхазии.
Всего за 2018 год запланирован экспорт 256 тонн акации серебристой, ранее сообщал Государственный таможенный комитет Абхазии, объемные поставки таможенники ожидают со 2 по 7 марта.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.
В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.
Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?
Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.
Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.
Белорусский производителя карьерной техники БелАЗ только за два месяца этого года увеличил экспорт почти на 90%. Основное направление продаж – Россия.
Хакеры не смогут повлиять на подсчет голосов в ходе парламентских выборов в Латвии в октябре, поскольку подсчет голосов будет проводиться вручную.
Литва опасается, что Россия выйдет из энергокольца БРЭЛЛ раньше прибалтийских стран и призывает своих партнеров активизироваться.
Приднестровье готово к предстоящим выборам президента России и справится с количеством желающих проголосовать.
Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии.
До первого июля Узбекистан запустит новые поезда в Россию и Казахстан, где отмечается повышенный спрос на трудовых мигрантов из республики.
Демографические проблемы Эстонии заставляют правительство задумать над улучшением ситуации на рынке труда путем привлечения на него пожилых людей.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.
В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.
Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?