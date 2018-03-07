Автосалон в Женеве: машина-хамелеон и "такси будущего"

Первый серийный летающий автомобиль голландского проивзодства PAL-V Liberty – своеобразный гибрид вертолета и автомобиля. Старт продаж аэрокара запланирован на 2019 год после получения необходимых сертификатов. Концерн BMW представил концепт-кар M8 Gran Coupe. Его отличительная особенность – окраска-хамелеон. Автомобиль меняет цвет от серого до зеленого в зависимости от угла зрения.

Гиперкар Hennessey's Venom F5 претендует на звание самого быстрого автомобиля в мире. Он способен разогнаться до 482 км/ч, мощность двигателя — 1600 л.с. Концепт EZ-GO от Renault – беспилотный электрокар. В этом "такси будущего" предусмотрено шесть посадочных мест. Этот робомобиль планируют выпустить в 2030 году.

В Женеве также были представлены трековый суперкар McLaren Senna GTR, четырехдверный концепт Giugiaro Sibylla и спортивный Aston Martin Vantage.