Будущим родителям показывают, как выглядят 3Д-модели эмбрионов

После процедуры 3D-УЗИ будущие родители могут получить не только фото, но и объемную модель своего еще не родившегося ребенка, которая может быть распечатана из пластика, а также отлита из гипса и покрыта драгоценным металлом.
Необычную услугу предлагают будущим родителям в Уфе.
После процедуры 3D-УЗИ будущие родители могут получить не только фото, но и объемную модель своего еще не родившегося ребенка, которая может быть распечатана из пластика, а также отлита из гипса и покрыта драгоценным металлом.
Жители южнокорейского острова Чеджу проводят ежегодный фестиваль огня, молятся о счастье и здоровье в новом году.
Неизвестные подбросили одномесячного гималайского медвежонка к дверям охотнадзора в Приморье, его поселили в центр реабилитации "Тигр". Специалисты надеются, что медведь сможет вернуться в лес.
Сочинскй дельфинарий удивил посетителей игрой в футбол, игроками выступили дельфины. Захватывающая игра состоялась в честь предстоящего чемпионата мира по футболу в России.
Конкурс профессионального мастерства "Макияж под камуфляж" прошел в преддверии Международного женского дня в Ракетных войсках стратегического назначения России.
Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY", организованный Абхазским союзом туризма совместно с Торгово-промышленной палатой, открылся в Сухуме 7 марта.
Двенадцатилетняя скрипачка из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба завоевала Гран-при на международном инструментально-вокальном конкурсе "Восходящие звезды", который проходил в Риге с 26 февраля по 4 марта.
Паралимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 18 марта, борьбу за 80 комплектов наград поведут 567 атлетов, представляющие 48 национальных паралимпийских комитетов.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.
Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.
Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.
В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.
В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".