"Скучная" компания Илона Маска представила проект метро будущего

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter концепт подземного электробуса.

Разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается одна из компаний Илона Маска — The Boring Company.

Предполагаемая максимальная скорость электробуса до 200 километров в час. Он также сможет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

При этом новая разработка ориентирована преимущественно на пешеходов и велосипедистов, отметил Маск.

"Система сможет перевозить автомобили, но только когда будут покрыты все нужды общественного транспорта. Это вопрос уважения и справедливости. В первую очередь нужно думать о тех, кто не может позволить себе машину", — написал он в микроблоге.