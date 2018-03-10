С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно гладить ежиков

Дружба с ежиком начинается с вашего мастерства правильно гладить ежа. Вот научитесь, и любой ежик подарит вам свою улыбку.
Двенадцать российских футбольных стадионов, сфотографированные испанскими спутниками на камеру высокого разрешения.
Трансляция нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что не может комментировать и контролировать все заявления сотрудников администрации президента.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter концепт подземного электробуса.
Президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина и председатель экспертного агентства инновационного развития регионов России Елена Чурина подвели итоги туристического форума-выставки "VISIT APSNY" и весеннего фестиваля "Цветение мимозы".
О цели создания Союза транспортников в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали начальник управления по туризму ТПП Инара Даурова и начальник управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.
Четырежды канцлер Германии и заслуженная "железная леди" Европейского союза Ангела Меркель вдруг обнаружила, что подконтрольная ей территория тает на глазах, но не в политическом, а в экономическом смысле.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.
Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.
Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.
В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.
В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".