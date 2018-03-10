С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно гладить ежиков

О цели создания Союза транспортников в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали начальник управления по туризму ТПП Инара Даурова и начальник управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.

Четырежды канцлер Германии и заслуженная "железная леди" Европейского союза Ангела Меркель вдруг обнаружила, что подконтрольная ей территория тает на глазах, но не в политическом, а в экономическом смысле.